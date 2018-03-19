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Волгоградцев приглашают поучаствовать в выставке «Как строился Волжский»
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Волгоградцев приглашают поучаствовать в выставке «Как строился Волжский» 

АиФ Волгоград 12 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Музей организует фотовыставку «Как строился Волжский» в городе-спутнике Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Выставочном зале имени Черноскутова, любой желающий может принести свои снимки для участия в экспозиции. «Это могут быть снимки 1950-1990-х годов с вами или вашими родственниками, участвующими в строительстве города, его благоустройстве, — пояснили в музее. — Особый интерес для нас представляют старые фотографии улиц, площадей, парков, магазинов Волжского, а также материалы, рассказывающие об озеленении города и о строительстве промышленных комплексов и, конечно же, людях».
Все фотографии будут представлены в социальных сетях, а лучшие попадут в основную экспозицию историко-краеведческого музея.
Снимки с указанием фамилии, имени автора, участников, даты и места съемки можно отправлять в (vk.com/vikmuseum) «Как строился Волжский», на электронный адрес vikmuseum@mail.ru или принести в музей.
Открытие выставки состоится 24 мая и будет приурочено к празднованию Дня города.
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