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Экскурсия с сурдопереводом состоится в музее «Гараж»
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Экскурсия с сурдопереводом состоится в музее «Гараж» 

Управа района Якиманка 3 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
Сотрудники музея современного искусства «Гараж» проведут экскурсию для глухих и слабослышащих граждан. Она состоится 22 марта.
— Пришедшим покажут три экспозиции: «Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е», «Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые» и «Дельфин в фонтане», — объяснили в пресс-службе культурного учреждения.
Представительница музея отметила, что группа может состоять не более чем из 15 человек, потому что это количество экскурсантов наиболее комфортно для жестового переводчика в галерее. Участников просят заранее зарегистрироваться, чтобы забронировать место.
Бесплатное мероприятие продлится более часа. Начало в 19:00.
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