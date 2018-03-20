Экскурсия с сурдопереводом состоится в музее «Гараж»

Сотрудники музея современного искусства «Гараж» проведут экскурсию для глухих и слабослышащих граждан. Она состоится 22 марта.

— Пришедшим покажут три экспозиции: «Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е», «Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые» и «Дельфин в фонтане», — объяснили в пресс-службе культурного учреждения.

Представительница музея отметила, что группа может состоять не более чем из 15 человек, потому что это количество экскурсантов наиболее комфортно для жестового переводчика в галерее. Участников просят заранее зарегистрироваться, чтобы забронировать место.

Бесплатное мероприятие продлится более часа. Начало в 19:00.