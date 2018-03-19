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Ученики школы на Перерве посетили Музей космонавтики
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Ученики школы на Перерве посетили Музей космонавтики 

Управа района Марьино 11 часов назад
Фото: Марьинский вестник
Урок-экскурсию в Музей космонавтики провели для учеников школы имени Артема Боровика на улице Перерва.
— Мы были поражены размерами музея, количеством залов и экспонатов. Чтобы обойти его весь, нужно потратить целый день, не меньше. На огромной территории музея можно найти все. Вот, например, первые спутники земли, различные виды ракет, капсулы, в которых они возвращаются обратно на землю. Как космонавты отдыхают в свое свободное время и живут на орбите, чем питаются, как спят, — поделились участники экскурсии.
В Музее космонавтики есть метеориты, которые не только можно, но и нужно потрогать руками. Можно было зайти в модель станции и посмотреть, как же она устроена на самом деле. Также дети посмотрели документальный фильм о том, сколько надо трудиться и пройти экзаменов, чтобы стать настоящим космонавтом. (то)
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