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В школах искусств открывают арт-лабораторию для молодежи
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В школах искусств открывают арт-лабораторию для молодежи 

Вестник района Гагаринский 11 часов назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Московские школы искусств открывают прием заявок в арт-лабораторию. Участниками уникального проекта станут учащиеся московских творческих школ и колледжей в возрасте от 12 до 18 лет.
Подать заявку на участие можно до 30 марта. Ребята получат возможность познакомиться с основами проектной работы, менеджментом и маркетингом, пообщаться со звездными наставниками. Итоговом заданием станет подготовка собственного творческого проекта.
«Для нас самым важным в этом экспериментальном проекте является возможность понять, какие направления сегодня действительно интересны детям. Мы можем с уверенностью сказать, что идеи тех, кто пройдет конкурсный отбор, не только войдут в программу Большого фестиваля московских школ искусств, который состоится 2 июня в саду “Эрмитаж”, но и будут внедрены в работу столичных школ искусств уже в новом учебном году», — рассказала Елена Кожемякина, заместитель руководителя Департамента культуры.
В рамках арт-лаборатории организуют несколько творческих мастерских по направлениям: саунд-дизайн, композиция, электронная музыка и хип-хоп, современный танец, перформативное искусство, граффити и другие. Участники смогут запустить канал на YouTube, спродюсировать музыкальный фестиваль, поставить перформанс на улицах Москвы, создать инсталляцию в парке, записать композицию с известным артистом, а также воплотить в жизнь другие свои идеи, сообщает сайт мэра Москвы.
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