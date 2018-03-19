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Жители Новой Москвы посетят выставку эскизов театральных костюмов в Сосенском
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Жители Новой Москвы посетят выставку эскизов театральных костюмов в Сосенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 10 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
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Жители Новой Москвы посетят выставку эскизов театральных костюмов в Сосенском. Фото: архив
Выставка эскизов костюмов, приуроченная к Международному дню театра, состоится 31 марта в библиотеке №261 поселения Сосенское.
— Экспонаты на мероприятии представит художник Татьяна Титова. Гости смогут прикоснуться к миру закулисья и узнать тайну создания театральных нарядов. Посетителям опишут все этапы появления костюмов — от замысла художника до воплощения. На выставке будут представлены эскизы с автографами известных советских и российских актеров, — рассказали в культурном учреждении.
Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: поселок Газопровод, дом №16.
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