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В центре досуга «НЕО — 21 ВЕК» откроется экспозиция с работами воспитанников районных изостудий
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В центре досуга «НЕО — 21 ВЕК» откроется экспозиция с работами воспитанников районных изостудий 

Управа района Бирюлево Западное 10 часов назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Экспозиция с работами воспитанников изостудий района Бирюлево Западное откроется в местном центре досуга в понедельник, 26 марта.
Ожидается, что на выставку попадут избранные работы юных художников из районного культурного центра, детских садов и школ. Тематикой экспозиции «Мир предметов» выбрали натюрморт, как один из классических жанров живописи. Отмечается, что принять участие в конкурсном отборе можно будет ребятам от 4-5 лет.
— Конкурсный отбор мы проведем среди ребят-воспитанников изобразительных студий района. Натюрморт, как одна из самых расхожих тем в живописи, показалась нам наиболее объективной платформой для определения работ лучших художников, ведь на отбор придут множество работ от ребят разного возраста и с различными навыками, — отметила специалист по работе с молодежью Ирина Пастернак.
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