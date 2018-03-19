Первая в России выставка литературного стрит-арта открылась во Владивостоке

На ней представлены работы Евгения Ерёмина из Благовещенска.

Выставка Евгения Ерёмина «Столбовые романы: слово, летящее сквозь стены» открылась во владивостокском муниципальном музее современного искусства «АртЭтаж».

Это первая персональная выставка дальневосточного поэта, музыканта, ученого-филолога, акциониста Евгения Ерёмина, творящего в стиле «литературный стрит-арт» — на границе вербального и визуального.

Выставка открылась спустя ровно 100 лет, как был опубликован легендарный «Декрет №1 о демократизации искусств (заборная литература и площадная живопись)», в котором его авторы, вожди русского футуризма В. Маяковский, Д. Бурлюк и А. Каменский, отменили «проживание искусства в кладовых, сараях человеческого гения — дворцах, галереях, салонах, библиотеках, театрах» и провозгласили освоение им принципиально новых пространств — домов, заборов, крыш, улиц, поверхностей автомобилей, экипажей, трамваев и одежды граждан.

15 марта 1918 года, в день публикации Декрета в «Газете футуристов», произошла и первая расклейка стихов и вывеска картин на улицах Москвы. Так «Летучая федерация футуристов» провозгласила начало эпохи русского акционизма. Электрический ток искусства «сорвался с катушек», покинул спокойное русло привычных проводов и вылился на улицы и площади городов, принимая причудливые формы, образуя новый полюс притяжения — паблик-арт, стрит-арт, акционизм, перформанс.

Публикация от artetage (@artetagedd)

13 Мар 2018 в 6:27 PDT Евгений Ерёмин живёт и работает в Благовещенске. На выставке он представит авторскую жанровую форму — столбовой роман. Это минималистское произведение, которое состоит из заглавия и однострочного текста (а также имени автора и «народного издателя», даты акции и названия населенного пункта), напечатанного на одном листе. Оно размещается на столбах и других общественных поверхностях для прочтения в контексте открытого пространства.

В 2018 году этому жанру исполняется 10 лет. Манифестация его прошла 4 ноября 2008 года и была приурочена ко Дню народного единства. В этот день на фонарных столбах Благовещенска был расклеен первый роман «Страх», состоящий всего из одной строки «А ить мы жить-то боимся…». Сейчас романов уже более семидесяти. Акции прошли по многим городам России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, а также в столицах мира: Токио, Пекине, Нью-Йорке, Париже, Лиссабоне и др.

В «АртЭтаже» впервые «опубликовано» полное на сегодня собрание «столбовых романов». Впервые их можно будет увидеть-прочесть в одном месте и все сразу. Автор утверждает, что романы создавались вне мысли, вне памяти, вне обаяния и притяжения футуризма, а сам он не находился под влиянием его эстетики. Романы абсолютно самостоятельны, тем удивительнее неточная (как 100 и 10), но порождающая новые смыслы юбилейная рифма.

Уникальный объект выставки даст возможность вспомнить события эстетической революции столетней давности и обсудить проблемы современных радикальных форм искусства слова и живописи, «текстов новой природы». В течение десяти дней она будет открытой площадкой для лекций, «круглых столов» и широких дискуссий о социологии искусства, генезисе стрит-арта, акционизма, перформанса, современных представителях этих направлений в отечественном культурном ландшафте, о вовлечении актуальных форм искусства в важнейшие сферы социальной жизни.

По инициативе руководства Владивостокской библиотечной системы, первой городской молодежной библиотеки «Бук» и литературного шоу-проекта «Кот Бродского» пройдут конкурсы-перформансы на написание лучшего синопсиса/логлайна к «столбовым романам».

В рамках литературно-художественного проекта «Чтиво» пройдет конкурс спонтанного стендапа на темы монороманов. В первый и последний день выставки пройдут пэчворк-перформансы с участием Евгения Ерёмина и спонтанного бэнда «Штопорнайден Джем», поэтов, писателей, художников, актеров и музыкантов Владивостока и Приморского края. Выставка продлится по 25 марта.

Заключительный день выставки одновременно заявлен и стартом Первой Международной Летучей лит-стрит-арт акции «Слово, летящее сквозь стены», приуроченной к перекрестному Году культуры России и Японии.

Вход на выставку свободный.