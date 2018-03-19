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На Ухтомской улице все желающие познакомятся с творчеством Марины Рубановой
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На Ухтомской улице все желающие познакомятся с творчеством Марины Рубановой 

Управа района Лефортово 10 часов назад
Фото: Управа района Лефортово
Выставка «Другие страны глазами русского художника», посвященная творчеству Марины Рубановой, открылась в библиотеке № 120 района на Ухтомской улице и продлится до 31 марта.
— Художница не любит передавать окружающее в фотографической жесткости: она стремится познать и запечатлеть быстро меняющийся мир людей, природы, вещей в своих немного грустных образах романтического реализма, — отметил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
Вход на выставку свободный. Библиотека расположена по адресу улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (ск)
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