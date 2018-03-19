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Новое приложение для смартфонов позволяет совершать интерактивные экскурсии по 50 музеям
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Новое приложение для смартфонов позволяет совершать интерактивные экскурсии по 50 музеям 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
При помощи приложения можно увидеть эскизы картин, проследить, как автор скрупулезно работал над созданием композиции и образом героев.
Мобильное приложение «Артефакт» позволяет узнать о произведениях искусства больше. Благодаря нему можно узнать путь полотна чуть ли не от эскизов до готового шедевра.
Достаточно навести смартфон, например на полотно «Последний день Помпеи», и приложение «Артефакт» расскажет, что автор легендарного произведения — Карл Брюллов, его брат художника был архитектором и участвовал в раскопках древнего города.
«Всегда очень интересно прийти, почитать и получить дополнительные факты, которые не всегда лежат на поверхности, которые не всегда можно найти с ходу даже в Интернете. А здесь сразу наведя на картину, видя перед собой произведение, я могу получить дополнительную информацию», — рассказывает посетитель «Государственного Русского музея» Алла Бережная.
При помощи приложения можно увидеть эскизы картин, проследить, как автор скрупулезно работал над созданием композиции и образом героев. В нем также есть информация о художнике и направлении, в котором он творил.
Приложение дает возможность провести интерактивную экскурсию по Музею-панораме «Бородинская битва», «Петергофу», усадьбе «Кусково» и еще в почти пятидесяти музеях в разных городах.
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