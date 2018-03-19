Новое приложение для смартфонов позволяет совершать интерактивные экскурсии по 50 музеям

При помощи приложения можно увидеть эскизы картин, проследить, как автор скрупулезно работал над созданием композиции и образом героев.

Мобильное приложение «Артефакт» позволяет узнать о произведениях искусства больше. Благодаря нему можно узнать путь полотна чуть ли не от эскизов до готового шедевра.

Достаточно навести смартфон, например на полотно «Последний день Помпеи», и приложение «Артефакт» расскажет, что автор легендарного произведения — Карл Брюллов , его брат художника был архитектором и участвовал в раскопках древнего города.

«Всегда очень интересно прийти, почитать и получить дополнительные факты, которые не всегда лежат на поверхности, которые не всегда можно найти с ходу даже в Интернете. А здесь сразу наведя на картину, видя перед собой произведение, я могу получить дополнительную информацию», — рассказывает посетитель «Государственного Русского музея» Алла Бережная.

При помощи приложения можно увидеть эскизы картин, проследить, как автор скрупулезно работал над созданием композиции и образом героев. В нем также есть информация о художнике и направлении, в котором он творил.

Приложение дает возможность провести интерактивную экскурсию по Музею-панораме «Бородинская битва», «Петергофу», усадьбе «Кусково» и еще в почти пятидесяти музеях в разных городах.