Проект «Мысли вслух»: актеры рассказал о XX веке в Музее Москвы

В Музее Москвы 16 марта стартовал проект «Мысли вслух». Актеры прочитали дневники горожан XX века. Гости необычного мероприятия побывали в квартирах москвичей прошлого столетия и смогли «подслушать» их разговоры.

Проект состоялся в пространстве выставки «Старая квартира». Перед началом вечера гостям предложили прогуляться по ней и зарядиться атмосферой того времени.

— С помощью артефактов и различных документов из коллекций музея воссозданы интерьеры столичных квартир, — прокомментировали организаторы мероприятия.

Отрывки из дневников москвичей прочитали актеры из Театра Наций, Центра имени Всеволода Мейерхольда, Театра имени Моссовета и других культурных учреждений за чашкой чая в дружеской обстановке.

— Мы решили сделать это не со сцены, а вместе со зрителями за столом. Дневники — это нечто интимное, поэтому их не читают со сцены, — поделился актер Театра имени Моссовета Сергей Аронин

Проект продлился в Музее Москвы до 18 марта.