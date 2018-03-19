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Проект «Мысли вслух»: актеры рассказал о XX веке в Музее Москвы
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Проект «Мысли вслух»: актеры рассказал о XX веке в Музее Москвы 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 10 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Музее Москвы 16 марта стартовал проект «Мысли вслух». Актеры прочитали дневники горожан XX века. Гости необычного мероприятия побывали в квартирах москвичей прошлого столетия и смогли «подслушать» их разговоры.
Проект состоялся в пространстве выставки «Старая квартира». Перед началом вечера гостям предложили прогуляться по ней и зарядиться атмосферой того времени.
— С помощью артефактов и различных документов из коллекций музея воссозданы интерьеры столичных квартир, — прокомментировали организаторы мероприятия.
Отрывки из дневников москвичей прочитали актеры из Театра Наций, Центра имени Всеволода Мейерхольда, Театра имени Моссовета и других культурных учреждений за чашкой чая в дружеской обстановке.
— Мы решили сделать это не со сцены, а вместе со зрителями за столом. Дневники — это нечто интимное, поэтому их не читают со сцены, — поделился актер Театра имени Моссовета Сергей Аронин.
Проект продлился в Музее Москвы до 18 марта.
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