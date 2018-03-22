Выставка икон стартует в музее Андрея Рублева

Сотрудники Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева 23 марта откроют выставку «Собрание Александра Дадиани. Иконы, художественное серебро».

Представители пресс-службы культурного учреждения уточнили, что посетители смогут полюбоваться 80 произведениями иконописи и работами, выполненными в технике художественного серебра. Наибольший интерес, по словам сотрудников музея, представляет критская икона Богоматери с младенцем второй половины XV века.

Они отметили, что все выставочные экспонаты предоставлены меценатом Александром Дадиани.

Посетителей ждут по адресу: Андроньевская площадь, дом 10. Выставка откроется в 18:00. Посетить ее москвичи смогут вплоть до 6 мая.