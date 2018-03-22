Ещё
Выставка икон стартует в музее Андрея Рублева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выставка икон стартует в музее Андрея Рублева 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Сотрудники Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева 23 марта откроют выставку «Собрание Александра Дадиани. Иконы, художественное серебро».
Представители пресс-службы культурного учреждения уточнили, что посетители смогут полюбоваться 80 произведениями иконописи и работами, выполненными в технике художественного серебра. Наибольший интерес, по словам сотрудников музея, представляет критская икона Богоматери с младенцем второй половины XV века.
Они отметили, что все выставочные экспонаты предоставлены меценатом Александром Дадиани.
Посетителей ждут по адресу: Андроньевская площадь, дом 10. Выставка откроется в 18:00. Посетить ее москвичи смогут вплоть до 6 мая.
Управа Таганского района города Москвы: последние новости
Выставку картин и мастер-класс по акварельной живописи организуют в библиотеке имени Ключевского Московские школы искусств откроют арт-лабораторию для молодежи Гости Центра социального обслуживания «Таганский» посетили лекцию-концерт «Живые иллюстрации»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Самые высокооплачиваемые советские режиссеры
Этот саундтрек признали национальным достоянием США
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца16
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение