Ученики районной школы посетили музей Льва Толстого

17 марта ученики пятых классов школы № 544 побывали в Государственном музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке.

Государственный музей Л. Н. Толстого ― один из старейших литературных музеев России. 20 ноября 1920 г., в десятилетнюю годовщину смерти Толстого, музей на Пречистенке открыл свои двери. Торжественную церемонию передачи музея от Толстовского общества государству осуществил С. Л. Толстой, сын писателя. В этом здании располагается основная литературная экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве Л. Н. Толстого.

Экскурсия была посвящена рассказу «Кавказский пленник», который школьники недавно изучали на уроках литературы. Экскурсовод подробно рассказал о годах, которые писатель провёл на Кавказе. После ознакомления с экспозицией музея дети поучаствовали в инсценировке некоторых эпизодов рассказа.