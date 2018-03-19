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Ученики районной школы посетили музей Льва Толстого
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Ученики районной школы посетили музей Льва Толстого 

Каховка 10 часов назад
Фото: Каховка
17 марта ученики пятых классов школы № 544 побывали в Государственном музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке.
Государственный музей Л. Н. Толстого ― один из старейших литературных музеев России. 20 ноября 1920 г., в десятилетнюю годовщину смерти Толстого, музей на Пречистенке открыл свои двери. Торжественную церемонию передачи музея от Толстовского общества государству осуществил С. Л. Толстой, сын писателя. В этом здании располагается основная литературная экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве Л. Н. Толстого.
Экскурсия была посвящена рассказу «Кавказский пленник», который школьники недавно изучали на уроках литературы. Экскурсовод подробно рассказал о годах, которые писатель провёл на Кавказе. После ознакомления с экспозицией музея дети поучаствовали в инсценировке некоторых эпизодов рассказа.
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