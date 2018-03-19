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Четыре тысячи козлов уживаются под одной крышей
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Четыре тысячи козлов уживаются под одной крышей 

Вечерняя Москва 10 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В Государственном Дарвиновском музее открылась новая выставка «Козел — животное гордое», на которой впервые в Москве глазам посетителей была представлена огромная коллекция искусствоведа из Санкт-Петербурга Елены Кальницкой.
— Коллекция началась случайно, — рассказывает искусствовед Яна Шклярская, куратор выставки. — Елена хотела подарить на день рождения своему другу козерога. Но на празднование не пошла, и статуэтка осталась у нее дома. Друзья, глядя на нее, начали дарить Елене различные фигурки этих животных с разных концов света.
Нашелся экспонат и среди старых игрушек. По словам Яны, для выставки из четырех тысяч козлов коллекции они отобрали самых интересных и рассортировали по группам.
— Это шуточная выставка, конечно, нельзя к ней относиться слишком серьезно, — продолжает свой рассказ куратор выставки. У нас есть этнические-специфические козлы, амурные-гламурные, есть раздел «Козья морда», есть козлиный кабинет… Юных посетителей ждет образовательная программа. Они могут принять участие в конкурсе поучительных историй и рисунков «Жил-был у бабушки серенький козлик», ответить на вопросы викторин, изготовить «артистов» для пальчикового театра и даже поставить спектакль!
Но самое интересное намечено на 1 апреля. Организаторы обещают устроить праздник в козлином стиле с множеством развлечений, так или иначе связанных с этими животными. В этот день на выставку приедет и сама Елена Кальницкая, уж у нее-то точно найдется пара интересных историй для посетителей музея! А 20 мая, в день закрытия выставки, всех приглашают на веселый «поучительно-разоблачительный» праздник.
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