Прекращение работы Британского совета не отразится на работе российских музеев

МОСКВА, 19 марта. / ТАСС /. Российские музеи и центры современного искусства не пострадают в связи с прекращением деятельности Британского совета на территории РФ. Такое мнение высказали в беседе с ТАСС представители музеев столицы.

17 марта в заявлении МИД РФ по итогам вызова Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в России Лори Бристоу было объявлено о прекращении деятельности Британского совета в РФ. Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) «взаимодействовал с Британским советом в образовательном и информационном поле, в том числе, по вопросам инклюзии и хранения новых медиа».

"На сегодняшний день прямых партнерских программ мы не ведем", — сообщил ТАСС руководитель службы по связям с общественностью РОСИЗО — ГЦСИ Илья Вольвич.

Государственная Третьяковская галерея не планировала на текущий год совместных проектов с Британским советом. «В этом году Британский совет уже отправлял на стажировки наших сотрудников. Это все осуществлено в рамках культурных договоренностей», — сообщили ТАСС в пресс-службе Третьяковской галереи. Руководитель пресс-службы ГМИИ им. Пушкина Ольга Базуева рассказала, что институции также «ничего не планировали вместе».

Британский совет учрежден британским правительством в 1934 году как общественная благотворительная организация. В России Британский совет ведет свою деятельность с 1992 года. Как сообщается на сайте организации, партнерами совета в России являются Пушкинский музей, Музеи Московского Кремля, Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), музей современного искусства «Гараж» и другие.