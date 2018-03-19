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Ухтомские первоклассники одержали победу на городском фотоконкурсе
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Ухтомские первоклассники одержали победу на городском фотоконкурсе 

Управа района Косино-Ухтомский 9 часов назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Команда «Медвежата» из первого «М» класса ухтомской школы №1602 стала одним из 5 победителей январского фотоконкурса «Лучшее фото из музея в социальной сети» в рамках Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Первенство в номинации «Команда» ребятам принесла фотография из музея «Живые системы».
Напомним, Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» проходит под эгидой Департамента образования и Департамента культуры города Москвы. Этот проект направлен на знакомство школьникам всех возрастов прекрасную возможность продемонстрировать свои способности, расширить кругозор, посетить новые, неизвестные ранее места, познакомится с интересными людьми и событиями. В Олимпиаде принимают участие более 100 тыс. столичных школьников и около сотни музеев, парков и усадеб.
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