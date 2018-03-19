Творческие коллективы «Меридиана» примут участие в культурном форуме

23 марта в Манеже начнется Московский культурный форум 2018, который соберет деятелей культуры и искусства, руководителей профильных ведомств и всех, кто ценит искусство. В мероприятии примет участие центр культуры и искусства «Меридиан».

Как сообщается на сайте центра культуры и искусства «Меридиан», форум продлится три дня, и его программа состоит из двух частей — деловой и фестивально-образовательной. Во второй части форума смогут принять участие все желающие — гостей ждут дискуссии, круглые столы, лекции и разнообразные развлекательные мероприятия, а также театральные постановки в рамках проекта «Ночь театров».

Центр культуры и искусства «Меридиан» также примет участие в форуме — посетители мероприятия смогут ознакомиться с информацией о культурном центре на стенде организации, а также принять поучаствовать в мастер-классах и посмотреть концерт творческих коллективов культурного центра.

Форум будет открыт с 23 по 25 марта включительно, время работы — 10 до 22 часов. Вход свободный.

Фото: meridiancentre.ru