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XXIV Международная выставка-конкурс современного искусства «Российская Неделя Искусств» пройдет в Москве
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XXIV Международная выставка-конкурс современного искусства «Российская Неделя Искусств» пройдет в Москве 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 7 часов назад
XXIV Международная выставка-конкурс современного искусства «Российская Неделя Искусств» пройдет в Москве с 23 по 29 апреля в Международном центре дизайна Art Play (ул. Нижняя Сыромятническая, д.10).
Проект «Российская Неделя Искусств» несёт символический характер, и название «Искусство будущего» напоминает о том, что искусство не имеет границ и запретов. Неделя Искусств (ArtWeek) как художественная выставка и международный арт-проект дает возможность молодым талантам представить свои работы практически в одном ряду с именитыми мастерами.
Продолжая открывать новые имена в живописи, графике, скульптуре, декоративном искусстве, Российская неделя искусств порадует своих гостей и в этом сезоне. Известнейшие мэтры современного искусства откроют новые имена, которые в самом ближайшем будущем зададут актуальные направления того, что будет модным и востребованным.
Контакты для СМИ: artinfo.pro@yandex.ru
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