Форум «Коллекции России» пройдет в Москве

C 24 марта по 1 апреля в Центральном Доме художника (Крымский вал, 10), при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы, пройдет Форум «Коллекции России» — масштабный проект для знатоков антиквариата и современного искусства, начинающих коллекционеров и широкой публики. На 9 дней Центральный Дом художника превратится в музей разнообразных коллекций, где каждый зал — это особая страница истории.

Проект впервые стартовал в 2015 году под названием «Старая бумага» и объединил в одном пространстве выставку коллекций на бумаге и ярмарку бумажного антиквариата. В 2016 году участие в выставке, а также в исследовательской и образовательной программе, приняли ведущие коллекционеры России. Под названием Российский Форум Коллекционеров проект получил статус уникального события в сфере коллекционирования. Проект активно освещался в прессе, был высоко оценен представителями государственных и частных музейных институций, административных структур, привлек внимание широкой публики. Форум «Коллекции России» дает объективную и наглядную картину развития коллекционирования и антикварного рынка в России, привлекает широкий круг экспертов, художественных критиков, известных коллекционеров и ценителей искусства, а также тех, кто только начинает или планирует начать путь коллекционера предметов старины.

Тематические экспозиции форума «Коллекции России»:

Музей Москвы представит специальный проект «Уникальная археология». В процессе реализации программы «Моя улица» 2016-2017 годов, было обнаружено и передано на хранение в Музей десятки тысяч археологических предметов, пополнивших наше знание об истории города. Наиболее интересные находки будут показаны в рамках этой экспозиции.

«Панорама отечественного коллекционирования» — совместный арт-медиа-проект Центрального Дома Художника и «Ассоциации коллекционеров России», посвященный истории России в зеркале частных собраний. В рамках проекта организаторы представят более 20 коллекций разного профиля и направленности, ранее мало знакомых широкой публике. Этот ежегодный исследовательский проект знакомит посетителей с панорамой коллекционирования в России, 40% населения которой «заражены» этой страстью.

Среди экспонентов салона «Старая бумага и другие формы коллекционирования» — российские аукционные дома, московские и петербургские художественные галереи, антикварные магазины и собиратели редкостей всех основных направлений бумажного коллекционирования. Российские коллекционеры из разных регионов страны представят на Салоне свои собрания антиквариата, такие как: старинная гравюра, авторская графика, старинные книги, старые уникальные фотографии, исторические документы, географические карты, бонистика, филокартия, филателия, старые периодические издания, филумения, автографы, нумизматика, фалеристика, милитарика.

Специальные экспозиции салона: «Советская эпоха глазами „крокодильца“, „От метрики до завещания. Российский быт ХVIII — начала ХХ века в документах“, „Волшебный мир стекла и акварели Елизаветы Бём. К 170-летию со дня рождения“, „Бумага, бумажка, бумаженция или жизнь художника в документах. Век XX“.

Вот уже более двадцати лет в Центральном доме художника весной и осенью проходят Российские Антикварные Салоны, давно известные и любимые многими ценителями и коллекционерами старого искусства. Большинство постоянных участников Салонов представят свои собрания на весенней Антикварной ярмарке — здесь можно будет найти редкие работы живописцев и скульпторов минувших столетий, памятники русской иконописи, предметы декоративно-прикладного искусства и другие произведения, проникнутые очарованием старины.

Для посетителей предусмотрена специальная деловая программа — семинары, тематические лекции, мастер-классы, экскурсии и круглые столы для профессионалов и широкой аудитории, которые создадут платформу общения и знакомства с многообразием тем и спецификой направлений коллекционирования.

Также во время работы Форума пройдет III съезд „Ассоциации коллекционеров России“, на котором будут рассмотрены вопросы сотрудничества частных коллекционеров, музейных структур и других государственных институций.

В рамках форума пройдет круглый стол „Законодательные аспекты оборота движимых культурных ценностей“. В дискуссии примут участие коллекционеры, представители музейного сообщества, эксперты, представители профильных министерств и ведомств.

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