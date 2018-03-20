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Музеи Московского Кремля и Приморский музей имени Арсеньева договорились о сотрудничестве
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Музеи Московского Кремля и Приморский музей имени Арсеньева договорились о сотрудничестве 

RT на русском 4 часа назад
Музеи Московского Кремля договорились о сотрудничестве с Приморским государственным музеем имени Арсеньева, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу столичных музеев. Стороны заключили соглашение, в соответствии с которым в следующие пять лет в Приморье будут проходить выставки, организованные командой кураторов из Москвы.
В сентябре в рамках IV Восточного экономического форума они представят выставку «Карта России — вехи истории». Она посвящена феномену самого большого в мире государства.
Одним из ключевых экспонатов станет вышитая карта Российской империи, которую создали воспитанницы Московского училища ордена Святой Екатерины и подарили императору Александру II.
Ранее сообщалось, что Тимирязевская академия и Третьяковская галерея договорились о сотрудничестве.
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