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Компания Factum Arte продемонстрирует технологию воссоздания утраченных шедевров в новом телесериале
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Компания Factum Arte продемонстрирует технологию воссоздания утраченных шедевров в новом телесериале 

АртГид 13 часов назад
Фото: АртГид
Британский телеканал Sky Arts готовит к запуску 2 мая 2018 года документальный сериал «Тайны потерянных картин», посвященный утраченным и похищенным произведениям искусства, восстановленным с помощью новейших технологий, в том числе 3D-сканеров, и группе художников и инженеров Factum Arte, занимающейся воссозданием. Factum Arte —дочерняя компания созданного в 2009 году в Мадриде Фонда цифровых технологий в области консервации Factum, деятельность которого посвящена документированию, изучению, воссозданию и распространению всемирного культурного наследия. Среди работ Factum Arte — точное воспроизведение погребальной камеры Тутанхамона и картина Яна Вермеера «Концерт», похищенной в 1990 году из музея Изабеллы Стюарт Гарднер, также участники Factum Arte воспроизвели написанный в 1954 году Грэмом Сазерлендом портрет Уинстона Черчиля, который так не понравился жене политика, что был уничтожен. Еще одной работой группы стало воспроизведение картины Клода Моне «Водяные лилии» из Музея современного искусства, Нью-Йорк, сильно пострадавшей от пожара в 1958 году. Несмотря на ее плохое состояние, членам группы воссоздать ее красочный слой с помощью 3D— сканеров, первоначально разработанных для медицинских целей и сканирующих поверхность с точностью до микрон. Одна из картин Ван Гога с изображением подсолнухов погибла в японском городе Асия во время американской бомбардировки в 1945 году. Члены группы располагали фотографией картины и некоторыми справочными материалами. Но исследователям удалось определить расположение мазков и индивидуальных штрихов благодаря изучению аналогичной картины из Национальной галереи в Лондоне. При воссоздании картины они опирались на знание палитры Ван Гога и красок, которые он использовал в период создания «Подсолнухов».
Источник: Guardian
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