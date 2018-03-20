Высшая школа экономики открывает запись на майнор «Современное искусство: введение в музейно-выставочную практику» 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» объявляет об открытии записи на майнор «Современное искусство: введение в музейно-выставочную практику». Майнор разработан экспертами Музея современного искусства «Гараж» и предлагает изучение современного искусства «из первых рук». Слушатели смогут посещать курсы, рассказывающие об актуальных художественных процессах как в контексте развития интеллектуальной мысли, так и на примере отдельных персоналий и проектов. Помимо основ истории искусства XX и XXI веков, студенты получат знания о профессии куратора, законах функционирования арт-рынка, технологиях арт-менеджмента и механизмах работы художественных институций. Практические занятия будут проводиться в московских музеях и галереях, где на примере представленных экспозиций будут проанализированы художественные и выставочные практики. В учебный цикл входят курсы: «Современное искусство. Введение», «История музейно-выставочного дела», «Современное искусство в России», «Профессии в арт-мире». Запись открыта с 19 марта 2018 года. Целевая аудитория — студенты 2017 года набора.
Источник: Высшая школа экономики