Москвичи смогут бесплатно посетить музей современной истории России в среду

В среду государственный центральный музей современной истории России в центре Москвы будет работать бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В свой день рождения, 21 марта, Государственный центральный музей современной истории России будет работать бесплатно. Все желающие смогут попасть в выставочные залы музея по бесплатному билету, который получат в кассе», — говорится в сообщении.

Также в музее проведут две экскурсии по сниженной цене, посвященные новейшей истории России. Они пройдут в 18:30 и 19:30.

«Днем рождения музея современной истории России считается 21 марта (8 марта по старому стилю) 1917 года. Именно в этот день директор музея Всероссийского союза городов, известный журналист Владимир Кранихфельд обратился к председателю исполкома Московских общественных организаций с предложением создать в Москве музей революции. В 2018 году также исполняется ровно 20 лет, когда музей революции был переименован в музей современной истории России», — сказал представитель пресс-службы музея.

В музее работает постоянная экспозиция «Россия. XXI век: вызовы времени и приоритеты развития», которая рассказывает о современном периоде отечественной истории. На ней можно узнать об объектах, построенных в 2012 году к саммиту АТЭС во Владивостоке, о строительстве технопарков и развитии транспортной инфраструктуры в стране. До 20 мая на территории музея также проходит выставка художника Антонио Лигабуэ, которого часто называют «итальянским Ван Гогом».

В этом году в музее после ремонтно-реставрационных работ были открыты для посетителей обновленные залы постоянной экспозиции, посвященные истории России с середины XIX до начала XX века. Здесь можно узнать о модернизации экономики и общественном движении в Российской империи, а также основных событиях внешней политики России на рубеже XIX-XX веков. Другие залы, посвященные периоду с 1905 по 1985 год, будут открываться в течение всего года.

Музей современной истории России расположен в центре Москвы по адресу: улица Тверская, дом 21. Здание музея является памятником архитектуры позднего классицизма конца XVIII века. До 1917 года в нем располагался столичный Английский клуб. В 2015 году был отреставрирован фасад здания и его ограда со скульптурами львов.