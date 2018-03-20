Персональная выставка фотографии открыта в «Меридиане»

С 21 февраля по 25 марта в фойе первого этажа можно познакомиться с работами Андрея Шечкова.

Экспозиция «Музыка муранского стекла» рассказывает о визите автора в Венецию, состоявшемся в январе прошлого года. Путешествие в город на воде изначально планировалось как фотопоездка с целью — показать авторское видение этого великолепного средневекового города и раскрыть его с новой, неизвестной стороны. Все работы Андрея Шечкова неизменно связаны между собой одной большой общей идеей, заключающейся в том, что фотография должна не просто передавать сиюминутное настроение автора и демонстрировать красивую картинку. Самое важное — рассказать зрителю историю, заинтересовать его определённой философией, заложенной в каждом кадре.