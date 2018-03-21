Специфику владивостокской идентичности изучат на новой выставке

Она откроется 23 марта.

23 марта в 20:00 в мастерской арт-резиденции владивостокского центра современного искусства «Заря» (ЦРМ, 5-й вход) состоится вернисаж выставки Ивана Новикова «Спецсвязь. История господина N». Выставка продлится до 30 марта. Вход свободный.

Иван Новиков занимается темой взаимного влияния России и Азии, а также изучением границ между природой и культурой. Предметом исследования Ивана в рамках программы арт-резиденции стала специфика владивостокской идентичности. Предполагается, что город, основанный на окраине империи, более удаленный от центра России, чем от соседних представителей чуждых ей азиатских культур, является носителем ряда особенностей, не свойственных другим населенным пунктам страны. Прошедший месяц во Владивостоке художник посвятил поискам этих отличительных черт, сбору информации и аккумуляции знаний о Приморье, провел ряд интервью с представителями организаций города.

Однако эти поиски заставили художника задаться парадоксальным вопросом: а существует ли приморская идентичность как таковая? Действительно ли так сильно отличаются друг от друга жители Западной или Центральной России и Дальнего Востока, корни которых, по сути, намного более близки, чем географические расстояния, разделяющие их теперь? В какой степени идентичность того или иного места складывается естественным путем, а в какой –конструируется искусственно теми, кто усиленно ее ищет?

В научном исследовании поставленная гипотеза может быть как доказана, так и опровергнута, на основании чего делаются заключения и рождается новое знание, и исследование художественное следует той же логике. Может случиться, что в процессе поиска Другого возникают вопросы, обращенные к самому себе. В этом случае особенно важно установить дистанцию по отношению к личному и сохранить отстраненный, холодный взгляд исследователя.

В качестве итогового проекта будет представлен импровизированный музей-мастерская приморского художника Господина N, наполненный связанными с ним артефактами — рисунками, живописными полотнами, фотографиями, видеохроникой.

Проект реализован Иваном Новиковым совместно с соавторами — общественными деятелями, писателями, художниками и исполнителями Владивостока: Василием Авченко , Ольгой Аристовой, Татьяной Олгесашвили, Мариной Бариновой и др.

Справка

Иван Новиков — художник, исследователь искусства и куратор. Родился в 1990, Москва, Россия. Живет и работает в Москве и Хуэ, Вьетнам. Выпускник МГАХИ им. В. И. Сурикова и института современного искусства «База». Со-основатель пространства «Центр Красный» в Москве. Член редакционного совета «Художественного журнала». Заведующий кафедрой живописи института «База». Номинант премии Кандинского (2015), финалист премии «Инновация» (2016).