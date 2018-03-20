Музей Московского Кремля приедет с выставкой в Приморье этой осенью

В понедельник, 19 марта, Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева заключил соглашение о сотрудничестве с Музеями Московского Кремля, сообщает PRIMPRESS. Первая совместная выставка пройдет в сентябре 2018 года.

Первым проектом станет выставка «Карта России — вехи истории», ее открытие планируется в сентябре 2018 года во Владивостоке.

На экспозиции покажут историю формирования территории Российского государства, полную драматических и радостных событий, династических хитросплетений, географических открытий и дипломатических соглашений. Основой выставки станут предметы, которые были созданы по повелению российских правителей в связи с важнейшими событиями в геополитической истории России. Всего в выставке будет представлено около 100 уникальных экспонатов.

Отметим, что договор между музеями заключен на пять лет, согласно ему Музеи Московского Кремля будут проводить несколько из собственного собрания в Приморье. Эти действия должны позволить познакомить жителей Владивостока и прилегающих территорий с уникальными коллекциями музея-сокровищницы, представить различные аспекты истории российской культуры и современного искусства.