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В апреле в музее архитектуры пройдут две выставки
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В апреле в музее архитектуры пройдут две выставки 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева представляет выставку «Пространство символов», приуроченную к 90-летнему юбилею школы Согэцу. Экспозиция включает в себя материалы о развитии школы и о четырех президентах (Иемото) школы, а также работы членов московского филиала икэбана Согэцу, которые будут посвящены темам весны, любви, жизни, пути и творчества. На выставке «Пространство символов» представлены работы, в основе которых лежат нестандартные решения.
Выставка «Пространство символов» пройдет с 4 по 8 апреля 2018 года во флигеле «Руина» (ул. Воздвиженка, д. 5/25).
Кроме этого, государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева организует выставку «Эмилио Амбас: от архитектуры к природе». Экспозиция расскажет об инновационных работах выдающегося американского архитектора, промышленного дизайнера и куратора. Эмилио Амбас — один из пионеров экологической архитектуры, чьи проекты оригирально и поэтично интегрированы в природу. До Москвы выставка прошла в Сингапуре, Пекине и Шанхае. Среди главных экспонатов — макет частного дома под Севильей (2004), фотографии, рисунки и фильмы. 3 апреля в рамках открытия выставки состоится лекция куратора и организатора выставки в Москве — Владимира Белоголовского.
Выстака «Эмилио Амбас: от архитектуры к природе» пройдет с 4 по 28 апреля в Аптекарском приказе Музея архитектуры (ул. Воздвиженка, д. 5).
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