Музеи Московского Кремля проведут выставку на четвертом ВЭФ в Приморье

Первая совместная выставка музеев состоится в рамках четвертого Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре.

Соглашение сроком на пять лет 19 марта в Москве подписали генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина и директор Приморского музея Виктор Шалай . Документ подразумевает проведение Музеями Московского Кремля нескольких выставок из собственного собрания на территории Приморского края. Это позволит познакомить жителей Владивостока и прилегающих территорий с уникальными коллекциями музея-сокровищницы, представить различные аспекты истории российской культуры и современного искусства.

«Первым проектом, организованном в соответствии с соглашением, станет выставка «Карта России — вехи истории», которая откроется в сентябре 2018 года во Владивостоке в рамках IV Восточного экономического форума.

«Выставка будет посвящена феномену России как самого большого государства, статус которого она удерживает с конца XVII столетия. Музеи Московского Кремля раскроют эту тему, показывая произведения искусства из своих коллекций XIV — начала XX вв. Посетители смогут увидеть около ста экспонатов из различных коллекций музея. Центральным объектом выставки, станет уникальное произведение — вышитая карта Российской империи, созданная воспитанницами Московского училища ордена Святой Екатерины в 1872 году и подаренная императору Александру II», — сообщили в пресс-службе Музеев Московского Кремля.

На выставке будет представлена история формирования территории Российского государства, полная драматических и радостных событий, династических хитросплетений, географических открытий и дипломатических соглашений. Основой экспозиции станут предметы, которые были созданы по повелению российских правителей в связи с важнейшими событиями в геополитической истории России и хранящиеся в Музеях Московского Кремля.

Около 100 уникальных памятников расскажут об основных вехах многовекового пути от небольшого княжества до колоссальной евразийской державы, уже более трехсот лет остающейся крупнейшим государством в мире.

Справочно. Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» — уникальный музейный комплекс, включающий в себя Оружейную палату, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, ансамбль колокольни «Иван Великий» церковь Ризположения и Патриаршие палаты. Музеи Кремля хранят выдающиеся произведения различных жанров отечественного и зарубежного искусства — всего более 160 тысяч единиц хранения. Московский Кремль включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО . Ежегодно Музеи Московского Кремля посещает около 2,5 миллионов человек.

Приморский музей имени В. К. Арсеньева основан в 1884 г. и открыт для посетителей в 1890 г. как музей Общества изучения Амурского края. Это первый на Дальнем Востоке краеведческий музей, крупнейший музей Приморского края. В музее представлена история и природа Приморского края, собраны коллекции материалов о деятельности исследователей края — М. И. Венюкова, Н. М. Пржевальского и других, материалы по истории города, археологии и этнографии. В состав музея входят три филиала во Владивостоке и пять — в других городах Приморья.