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СМИ: Morgan Stanley намерен продать ТЦ «Галерея» в Петербурге
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СМИ: Morgan Stanley намерен продать ТЦ «Галерея» в Петербурге 

РИА Недвижимость 10 часов назад
МОСКВА, 20 мар — РИА Недвижимость. Фонд Morgan Stanley Real Estate Fund (MSREF) VII рассматривает возможность продажи торгово-развлекательного комплекса «Галерея» в Санкт-Петербурге, сообщила во вторник газета «Ведомости».
ТЦ «Галерея» общей площадью 192 тысячи квадратных метров расположен на Лиговском проспекте в центре Петербурга и является одним из крупнейших торговых центров города. «Галерея» открылась в 2010 году.
Morgan Stanley купил торговый центр за 1,1 миллиард долларов у казахстанской Meridian Capital и рассчитывает выручить от продажи примерно столько же, рассказали газете два консультанта, работавших с фондом.
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