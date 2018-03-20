СМИ: Morgan Stanley намерен продать ТЦ «Галерея» в Петербурге

МОСКВА, 20 мар — РИА Недвижимость. Фонд Morgan Stanley Real Estate Fund (MSREF) VII рассматривает возможность продажи торгово-развлекательного комплекса «Галерея» в Санкт-Петербурге, сообщила во вторник газета «Ведомости»

ТЦ «Галерея» общей площадью 192 тысячи квадратных метров расположен на Лиговском проспекте в центре Петербурга и является одним из крупнейших торговых центров города. «Галерея» открылась в 2010 году.

Morgan Stanley купил торговый центр за 1,1 миллиард долларов у казахстанской Meridian Capital и рассчитывает выручить от продажи примерно столько же, рассказали газете два консультанта, работавших с фондом.