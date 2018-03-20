Будничный образ Владивостока представят на фотовыставке «Сумма частей»

Она откроется в ЦСИ «Заря».

24 марта во владивостокском центре современного искусства «Заря» откроется выставка владивостокского фотографа Дениса Коробова «Сумма частей». Экспозиция представляет собой инсталляцию из 60 снимков разного размера, на которых отражен будничный образ Владивостока. Выставка продлится до 22 апреля, вход свободный.

«Первые снимки города я начал делать в 2014 году. Это были случайно попавшие в видоискатель кадры с мистической эстетикой, будь то геометрия зданий, радужная плёнка бензина на луже или мёртвый голубь. Со временем я понял, что меня больше интересуют именно не фотографии людей, а то, что они оставляют после себя. Столкновения смыслов, фактур, геометрий — вот, что я ищу вокруг, нарезая круги по спальным районам», — рассказывает Денис Коробов.

За прошедшие три года Коробов задокументировал жизнь города в коротких, но многочисленных сериях: «Фасады гаражей», «Искусство рекламы», «Стоянки для машин», «Под голубым брезентом», «Еда и тело», «Детские площадки». Его изображения дают новую и необычную перспективу на те моменты, которые мы называем случайными и невидимыми для обычного глаза, и которые остались бы незамеченными.

В интерпретации автора образ города разворачивается из комбинаций изображений, суммы отдельных частей, объединенных легкой иронией наблюдателя, графической изобретательностью, тонким чувством цвета и поэтическим смыслом ритмов, создавая при этом документальную запись о цвете, характере и фактуре этого места. Несмотря на то, что некоторые работы кажутся отчасти срежиссированными, они сохраняют неуловимость момента.

Денис Коробов. Ворота

«В случае с Денисом Коробовым можно говорить о поиске гения места, исследовании среды обитания вокруг себя. Метод его исследования — через мельчайшие малоузнаваемые срезы — вполне логичен. С другой стороны, пристальное внимание к неочевидным деталям — не такая уж новость для любого поколения фотографов. Однако здесь начинается новый виток рефлексии молодых авторов: если «все уже сказано до нас», это не значит, что кто-то прожил наши жизни, потому что именно здесь и сейчас мы их переживаем впервые. Это как в признании в любви: каждую секунду тысячи людей делают это по всему миру, но это не значит, что через акт признания нельзя выразить свою искренность. Поэтому-то «части города», которые документирует Коробов, вполне самоценны. И поиск целого, genus loci, через малоизвестные фрагменты — это самостоятельный поиск: не «было до нас», а «никогда этого не было до нас», — отмечает куратор экспозиции Лариса Гринберг

Денис Коробов. Шкура

На выставке «Сумма частей» фотографии выставляются без рам и крепятся непосредственно к стенам, уменьшая тем самым значение отдельной работы, но подчеркивая значение общего контекста и предоставляя возможность зрителю окунуться в собственные ассоциации.

Денис Коробов — фотограф, родился в 1991 году в пос. Терней Приморского края, в настоящее время живет и работает во Владивостоке. Среди его персональных проектов — «Машины не машины ставить не ставить» в арт-резиденции «Заря», 2017 г.), а также экспозиция в пространстве «Огурцы» (Владивосток, 2015 г.). Участник квартирных выставок Владивостокской школы современного искусства (ВШСИ) и предаукционной выставки в ЦСИ «Заря» в 2016 г и 2017 гг. Участвовал в проекте «Новая бедность» ВШСИ, совместно с центром «Красный» (Москва) и группой «Что делать?» (Санкт-Петербург), 2016 г.

Денис Коробов. Стол

​Лариса Гринберг — галерист, куратор, главный специалист дирекции регионального развития РОСИЗО — ГЦСИ, руководитель магистерской программы «Арт-менеджмент и галерейное дело» на факультете «История кино и современное искусство» в РГГУ. Со-основатель и арт-директор (с 2007) фотографической галереи Гринберг (прежнее название — галерея «Photographer.ru»), со-основатель фотографического агентства «Фотографер.ру» (2004-2014) в Москве. С 2014 по 2017 — куратор трех муниципальных выставочных залов «На Шаболовке», «Пересветов переулок», галерея «Нагорная».