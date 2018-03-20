Ямальцы пробуют деревянные яблоки

Наскучили мемы, устали от хайпа? Хочется современного, но все-таки искусства? Подзарядить ямальцев положительными эмоциями взялись художники. В самом большом выставочном зале МВК открылась выставка года — «Арт-Ямал».

Здесь представлены работы местных авторов со всего округа. Ежегодно они присылают в окружную столицу свои лучшие творения. Некоторые из них, наверняка, и написаны специально для экспозиции. Так отсматривают работы для «Большого Урала». Выставка — первый этап Межрегиональной художественной выставки в Челябинске.

Большая часть работ — живопись. Они притягивают взгляд не только сюжетом, но и палитрой. Северяне соскучились по ярким краскам. А вот проснуться помогут иные экземпляры. Вот так идешь вдоль неспешных пейзажей, а тут бац –и современное искусство. Яблоня, сбитая из досок. Мимо не пройдешь. Это не просто деревянная скульптура, к каким мы уже привыкли. Эта сколочена из обычных досок и «посажена» в кастрюлю. Зачем? Чтобы убедить окружающих, что «сила веры» (так называется работа) — творит чудеса. Автор инсталляции — Дмитрий Скворцов работает в Горнокнязевске. Проводит мастер-классы по резьбе по дереву. Но тут пришлось взяться за молоток, чтобы сколотить дерево. И оно принесло плоды.

— Я за современное искусство. И идея хорошая. Она в том, что посадил дед дерево. Он верил, что оно зацветет, будут плоды, — говорит Андрей Вахрушев. — Кстати, леечки там не хватает. Нужно поставить, чтобы можно было его поливать. Тогда это будет не просто инсталляция, а уже перформанс.