Художник превратил звезд в уродов и прославился

Пользователь Instagram под ником @Tw1tterPicasso прославился в сети благодаря карикатурам на звезд американского шоу-бизнеса.

Секрет успеха художника заключается в том, что портреты знаменитостей лишь отдаленно напоминают их реальные прототипы. Более того, рисунки кажутся детскими: за счет этого карикатурист добивается максимального комического эффекта.

«Я начал рисовать еще с рождения», — говорится в профиле художника. Все его работы выполнены при помощи обычной шариковой ручки.

Судя по всему, «жертвами» мужчины становятся все звезды американской сцены, о которых художник вспоминает. Особое предпочтение @Tw1tterPicasso отдавал певцам и рэперам: в его профиле можно найти карикатуры на Эминема , Дрейка, Джастина Бибера и Снуп Дога.

Кроме того, художник нередко переключается на актеров и спортсменов.

Иногда карикатурист видит на фотографиях звезд сходства с вымышленными персонажами, о чем он говорит в собственных работах.

За обновлениями @Tw1tterPicasso уже следят более 150 тысяч человек. Подписчики часто пишут в комментариях, что мужчина является самым гениальным художником современности.