Ещё
Художник превратил звезд в уродов и прославился
Далее:
Читайте также:
Ещё

Художник превратил звезд в уродов и прославился 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь Instagram под ником @Tw1tterPicasso прославился в сети благодаря карикатурам на звезд американского шоу-бизнеса.
Секрет успеха художника заключается в том, что портреты знаменитостей лишь отдаленно напоминают их реальные прототипы. Более того, рисунки кажутся детскими: за счет этого карикатурист добивается максимального комического эффекта.
«Я начал рисовать еще с рождения», — говорится в профиле художника. Все его работы выполнены при помощи обычной шариковой ручки.
Судя по всему, «жертвами» мужчины становятся все звезды американской сцены, о которых художник вспоминает. Особое предпочтение @Tw1tterPicasso отдавал певцам и рэперам: в его профиле можно найти карикатуры на Эминема, Дрейка, Джастина Бибера и Снуп Дога.
Кроме того, художник нередко переключается на актеров и спортсменов.
Иногда карикатурист видит на фотографиях звезд сходства с вымышленными персонажами, о чем он говорит в собственных работах.
За обновлениями @Tw1tterPicasso уже следят более 150 тысяч человек. Подписчики часто пишут в комментариях, что мужчина является самым гениальным художником современности.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что шептал Нед Старк перед казнью3
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца13
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем5
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Названы города мира с самым дорогим жильем
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение