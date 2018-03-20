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Выставка плакатов стартует в Российской государственной библиотеке в конце марта
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Выставка плакатов стартует в Российской государственной библиотеке в конце марта 

Управа района Арбат города Москвы 10 часов назад
Фото: Арбатские Вести
Выставка плакатов из фонда отдела изобразительных изданий «Товарищ Книга. Читатель и чтение в советском плакате 20—30-х годов» откроется 22 марта в Российской государственной библиотеке.
В экспозиции будут представлены работы таких живописцев, как Федор Слуцкий, Дмитрий Тархов и Илья Шлепянов. Они создавали плакаты, способствующие популяризации чтения.
Отметим, что просвещение было важной идеологической составляющей Советского строя. Активно развивалась как взрослая литература, так и детская.
Вход на мероприятие свободный. Гостей ждут по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5.
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