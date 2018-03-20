Выставка плакатов стартует в Российской государственной библиотеке в конце марта

Выставка плакатов из фонда отдела изобразительных изданий «Товарищ Книга. Читатель и чтение в советском плакате 20—30-х годов» откроется 22 марта в Российской государственной библиотеке.

В экспозиции будут представлены работы таких живописцев, как Федор Слуцкий, Дмитрий Тархов и Илья Шлепянов. Они создавали плакаты, способствующие популяризации чтения.

Отметим, что просвещение было важной идеологической составляющей Советского строя. Активно развивалась как взрослая литература, так и детская.

Вход на мероприятие свободный. Гостей ждут по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5.