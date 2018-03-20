Юрий Рысухин покажет оренбуржцам новую картину о Юрии Гагарине

Накануне стало известно, что оренбургский художник Юрий Рысухин презентует картину «Памяти Юрия Гагарина . Русский Икар». Полотно покажут в областном музее изобразительных искусств в канун дня космонавтики.

Ранее художник уже написал несколько картин на тему человека в космосе, так Рысухин написал диптих «Гагарин», который изображал космонавта с матерью и двумя дочерями. В те годы художник также посещал родину Гагарина, встречался с его матерью Анной Тимофеевной и написал её портрет.

Нынешнее произведение состоит из 5 частей. В центральной картине представлен Юрий Гагарин, по левую сторону от центра — бытовые полотна «Плотник» и «Женщина с граблями», по правую — «Мужик с косой» и «Домохозяйка».

Презентация состоится 11 апреля в 15.00, по адресу — пер. Каширина, 29 (Музей изобразительных искусств).