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Юрий Рысухин покажет оренбуржцам новую картину о Юрии Гагарине
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Юрий Рысухин покажет оренбуржцам новую картину о Юрии Гагарине 

ProOren 9 часов назад
Фото: ProOren
Накануне стало известно, что оренбургский художник Юрий Рысухин презентует картину «Памяти Юрия Гагарина. Русский Икар». Полотно покажут в областном музее изобразительных искусств в канун дня космонавтики.
Ранее художник уже написал несколько картин на тему человека в космосе, так Рысухин написал диптих «Гагарин», который изображал космонавта с матерью и двумя дочерями. В те годы художник также посещал родину Гагарина, встречался с его матерью Анной Тимофеевной и написал её портрет.
Нынешнее произведение состоит из 5 частей. В центральной картине представлен Юрий Гагарин, по левую сторону от центра — бытовые полотна «Плотник» и «Женщина с граблями», по правую — «Мужик с косой» и «Домохозяйка».
Презентация состоится 11 апреля в 15.00, по адресу — пер. Каширина, 29 (Музей изобразительных искусств).
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