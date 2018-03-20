Ещё
Об искусстве средних веков расскажут в культурном центре «Вдохновение»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Об искусстве средних веков расскажут в культурном центре «Вдохновение» 

Ясенево 9 часов назад
Фото: Ясенево
22 марта в рамках цикла лекций «История зарубежного искусства» состоится лекция «Искусство Средних веков: Византия и Европа».
Мероприятие бесплатное и будет интересно всем, кто хочет свободно ориентироваться в мире художественной культуры. Чем отличается Ван Дейк от Ван Эйка, а фламандская школа живописи от голландской? Какими метафорическими образами мыслили в Средние века? Как развивалось художественное искусство в мировом контексте? Каковы основные периоды истории и стили зарубежного искусства? Цикл лекций «История зарубежного искусства» — отличный способ обновить и систематизировать свои знания. Он поможет слушателям не только разобраться в вопросах искусства ушедших эпох, но и увидеть, какой отпечаток исторические феномены накладывают на современную культуру.
Лектор — Мария Седова, искусствовед, специалист по современному русскому искусству. Начало в 19:30 до 21:00 в Малом зале КЦ «Вдохновение». Вход на лекции свободный по предварительной регистрации. Лекции ориентированы на слушателей в возрасте от 12 лет.
Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
Ясенево: последние новости
В свой день рождения, 21 марта, Государственный центральный музей современной истории России будет работать бесплатно В библиотеке № 171 отметили день православной книги В Ясеневе пройдет итальянский вечер
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что шептал Нед Старк перед казнью3
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца13
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем5
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Названы города мира с самым дорогим жильем
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение