Об искусстве средних веков расскажут в культурном центре «Вдохновение» 

22 марта в рамках цикла лекций «История зарубежного искусства» состоится лекция «Искусство Средних веков: Византия и Европа».
Мероприятие бесплатное и будет интересно всем, кто хочет свободно ориентироваться в мире художественной культуры. Чем отличается Ван Дейк от Ван Эйка, а фламандская школа живописи от голландской? Какими метафорическими образами мыслили в Средние века? Как развивалось художественное искусство в мировом контексте? Каковы основные периоды истории и стили зарубежного искусства? Цикл лекций «История зарубежного искусства» — отличный способ обновить и систематизировать свои знания. Он поможет слушателям не только разобраться в вопросах искусства ушедших эпох, но и увидеть, какой отпечаток исторические феномены накладывают на современную культуру.
Лектор — Мария Седова, искусствовед, специалист по современному русскому искусству. Начало в 19:30 до 21:00 в Малом зале КЦ «Вдохновение». Вход на лекции свободный по предварительной регистрации. Лекции ориентированы на слушателей в возрасте от 12 лет.
Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы.