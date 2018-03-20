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Открытие выставки «Жизнь в цвете» в Музейном центре «Палаты»
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Открытие выставки «Жизнь в цвете» в Музейном центре «Палаты» 

АиФ Владимир 8 часов назад
Фото: АиФ Владимир
20 картин легендарных художников земли Владимирской рассказывают о красоте русских городов — в цвете! Некоторые работы экспонируются впервые.
Это город. Еще рано. Полусумрак, полусвет. А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет. А потом в стене внезапно загорается окно. Возникает звук рояля. Начинается кино (Юрий Левитанский)
Владимир, Москва, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Загорск… Жителям XXI века интересно представить: какими были эти русские «жемчужины» в минувшем столетии? Музей предлагает стать соучастниками творческого процесса по воссозданию образа города 1960-1970-х гг. Праздничные, яркие картины на выставке соседствуют с фотографиями, отпечатанными с черно-белых негативов из фондов ГВСМЗ. Для чего? Чтобы подчеркнуть контраст реальности и ее творческого осмысления? Или наоборот — открыть в подобном «противодействии» полифонию, всю многокрасочную палитру жизни? Чтобы ответить на эти вопросы, вместе с замечательными владимирскими художниками мы отправимся в «путешествие» по России!
«Искусство должно давать людям счастье и радость, иначе оно ничего не стоит" — эти слова русского живописца Василия Поленова стали творческим девизом владимирских художников. Работая в реалистической манере, они открыли свой собственный, творческий метод, который стал известен как «Владимирская школа живописи». Владимир Юкин, Ким Бритов, Валерий Кокурин, Николай Модоров, Евгений Телегин, чьи картины представлены на выставке, — составляют гордость Владимирской школы живописи.
Экспонируемые работы относятся к 1960-1970 гг. — периоду становления Владимирской школы. Художники часто изображают древние архитектурные памятники в окружении современных магазинов, машин, автобусов, словно объединяя старый и новый миры. Одна из картин Н. Модорова так и называется — «Старое и новое». Здесь новостройки соседствуют со старыми, деревянными домами и почти не заметна на их фоне златоглавая, белокаменная церковь… На картине В. Юкина «Городской мотив» купол церкви и вовсе «срезан», уступая место городу и его бурлящей жизни.
О владимирских художниках было написано в каталоге, выпущенном к выставке советских художников в Милане в 1969 г. : «Они используют силу, мощь и все возможности цвета, включая контрасты и диссонансы. Неистовством буйных красок они выражают самую суть материальности». Действительно, Владимирские живописцы не только рассказали о жизни во второй половине XX века с помощью цвета, их полотна сами по себе являются воплощенной «жизнью в цвете».
Официальное открытие выставки — 21 марта в 14:00, Музейный центр «Палаты».
Выставка продлится до 3 июня 2018 г. Более подробную информацию о выставках в музее можно узнать на сайте http://www.vladmuseum.ru/, и по телефону 8-800-550-35-35.
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