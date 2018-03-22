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В Нижнем Новгороде картину стащили прямо с выставки
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В Нижнем Новгороде картину стащили прямо с выставки 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
После просмотра записей с камер видеонаблюдения оказалось, что картину «Ярость дикой природы» украл посетитель выставки в ДК «Полиграф» еще 1 марта.
— Я узнал. что картина пропала только вчера. Обратился в полицию, заполнил все бумаги… Также просматривали видео с камер, где было видно, как все произошло. По моему мнению, мужчина действовал осознанно и целенаправленно, возможно, какой-то неадекватный ценитель живописи, так как картину снял не первую попавшуюся, — рассказал NN.RU Антон Ерёмин. — Эта картина была дорога мне, в силу того, что она была написана мной для коллекции «Дикие звери», с которой я не однократно посещал различные выставки, и являлась визитной карточкой моего личного стиля и самовыражения.
На видеозаписи, которую предоставил Антон, видно, что мужчина в светлом плаще подошел к стене с несколькими картинами, снял одну из них, и спрятав ее в плащ, покинул помещение.
Художник добавил, что мужчину с видеозаписи видел впервые. А также, что он планировал продать свою картину, а полиции теперь сложно «по достоинству оценить творческий труд», так как картина нигде не была зарегистрирована или застрахована.
В пресс-службе ГУ МВД Нижнего Новгорода корреспонденту NN.RU подтвердили, что вчера к ним поступило заявление о краже картины. Сейчас правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В зависимости от размера материального ущерба действия мужчины могут быть расценены как «мелкое хищение» или «кража».
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