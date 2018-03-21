Выставка о моде открылась в Нижнем Новгороде

Экспозиция заняла несколько залов Нижегородского государственного выставочного комплекса. Первый из них посвящен творчеству театрального художника, известного российского и советского модельера Надежды Ламановой . Как пояснила Наталья Козлова , это не случайно, так как ее детство и юность были связаны с Нижний Новгородом.

"Дизайнеры воссоздали несколько работ Надежды Ламановой. Это оказалось непросто, так как некоторые произведения сохранились только в виде эскизов, вырезок из газет или небольших фотографий плохого качества", — рассказала Козлова.

Также на выставке представлены эскизы костюмов и рисунки периода 1917 — 1930-х годов, иллюстрирующие историю конструктивизма. Отдельный зал посвящен спортивной моде. Также зрители смогут познакомиться с особенностями театрального костюма той эпохи. Завершает экспозицию зал «От конструктивизма к дизайну». В нем представлены знаменитые плакаты «Маяковский-Родченко» 1920-х годов, фотографии тех лет и творчество современных дизайнеров.

Посетить выставку можно до 22 апреля.