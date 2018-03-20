Ещё
Художник из Нижнекамска изобразил Ольгу Бузову с шестью руками и крыльями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Художник из Нижнекамска изобразил Ольгу Бузову с шестью руками и крыльями 

АиФ Казань 5 часов назад
Фото: АиФ Казань
25-летний художник из Нижнекамска нарисовал на полотне размером 1м х 1м Бузову с шестью руками, одной ногой и крыльями.
«Я изобразил Ольгу с 6 руками поскольку она во-первых— явно привлекательное божество которое делает столько вещей, сколько не может постичь обычный представитель хомосапиенс. Она смотрит в бесконечность и время ей неподвластна. Ольга впереди времени на несколько шагов всегда. У нее крылья. Это дано тем, что без греха. Одна нога. Она самодостаточна и не зависит даже от любви. Это любовь от нее зависит. Вокруг пирамиды — Ольга на верху пирамиды поскольку любовь и восхищение идут к ней от всех слоев общества. Это становиться искушением ей навредить со стороны тех, кто не способны жить честно из-за невежества. Дом-2. Камера— Ольга обладает огромной способностью привлекать внимание. Я лично восхищаюсь ей, поскольку она одна из единственных, кто по-настоящему процветает и преуспевает несмотря на то, что ее буквально постоянно кто-то прессует. Удачи во всем! Продолжай в том же духе и помни: Нет предела совершенству», — пишет автор картины.
АиФ Казань: последние новости
В мебельном магазине Челнов на 5-летнего ребенка упал шкаф «Золотая Орда»: наш ответ «Великолепному веку» и «Игре престолов» В Казани планируется отключение ряда центральных каналов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что шептал Нед Старк перед казнью3
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца13
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем5
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Названы города мира с самым дорогим жильем
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение