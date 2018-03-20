Художник из Нижнекамска изобразил Ольгу Бузову с шестью руками и крыльями

25-летний художник из Нижнекамска нарисовал на полотне размером 1м х 1м Бузову с шестью руками, одной ногой и крыльями.

«Я изобразил Ольгу с 6 руками поскольку она во-первых— явно привлекательное божество которое делает столько вещей, сколько не может постичь обычный представитель хомосапиенс. Она смотрит в бесконечность и время ей неподвластна. Ольга впереди времени на несколько шагов всегда. У нее крылья. Это дано тем, что без греха. Одна нога. Она самодостаточна и не зависит даже от любви. Это любовь от нее зависит. Вокруг пирамиды — Ольга на верху пирамиды поскольку любовь и восхищение идут к ней от всех слоев общества. Это становиться искушением ей навредить со стороны тех, кто не способны жить честно из-за невежества. Дом-2. Камера— Ольга обладает огромной способностью привлекать внимание. Я лично восхищаюсь ей, поскольку она одна из единственных, кто по-настоящему процветает и преуспевает несмотря на то, что ее буквально постоянно кто-то прессует. Удачи во всем! Продолжай в том же духе и помни: Нет предела совершенству», — пишет автор картины.