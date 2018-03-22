Художник из Татарстана написал икону Ольги Бузовой

В Татарстане Ольгу Бузову изобразили в виде божества. Нарисовать теледиву в необычном образе решился художник из Нижнекамска Кристиан Апостол. Поклонник певицы посчитал, что она достойна появиться на полотне в виде богини с шестью руками. Кроме Ольги на картине собраны воедино все сопутствующие знаки: логотип «Дома-2», видеокамера, сердце и микрофон. Творец назвал свой стиль «ассоциативным символизмом» и в подробностях объяснил значение всех авторских аллегорий.

«Я изобразил Ольгу с шестью руками, поскольку, она, во-первых, явно привлекательное божество, которое делает столько вещей, сколько не может постичь обычный представитель хомосапиенс. Она смотрит в бесконечность, и время ей неподвластно. Ольга впереди времени на несколько шагов всегда. У нее крылья. Это дано тем, кто без греха. Одна нога. Она самодостаточна и не зависит даже от любви. Это любовь от нее зависит. Ольга наверху пирамиды, поскольку любовь и восхищение идут к ней от всех слоев общества», — цитирует Апостола RuPosters.

Фотографию картины художник выложил в соцсеть. Сообщается, что она написана маслом, а размер полотна метр на метр. Будет ли Апостол продавать свое творение, или же подарит его Ольге Бузовой — неизвестно.