Художник из Татарстана написал икону Ольги Бузовой 

В Татарстане Ольгу Бузову изобразили в виде божества. Нарисовать теледиву в необычном образе решился художник из Нижнекамска Кристиан Апостол. Поклонник певицы посчитал, что она достойна появиться на полотне в виде богини с шестью руками. Кроме Ольги на картине собраны воедино все сопутствующие знаки: логотип «Дома-2», видеокамера, сердце и микрофон. Творец назвал свой стиль «ассоциативным символизмом» и в подробностях объяснил значение всех авторских аллегорий.
«Я изобразил Ольгу с шестью руками, поскольку, она, во-первых, явно привлекательное божество, которое делает столько вещей, сколько не может постичь обычный представитель хомосапиенс. Она смотрит в бесконечность, и время ей неподвластно. Ольга впереди времени на несколько шагов всегда. У нее крылья. Это дано тем, кто без греха. Одна нога. Она самодостаточна и не зависит даже от любви. Это любовь от нее зависит. Ольга наверху пирамиды, поскольку любовь и восхищение идут к ней от всех слоев общества», — цитирует Апостола RuPosters.
Фотографию картины художник выложил в соцсеть. Сообщается, что она написана маслом, а размер полотна метр на метр. Будет ли Апостол продавать свое творение, или же подарит его Ольге Бузовой — неизвестно.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что гримёрку в Оренбурге, где Ольга Бузова устроила дебош, освятили. Об инциденте поведала певица Елена Темникова. На своей официальной страничке в социальной сети она опубликовала видео с разбитой дверью местного культурного центра. «Мне сказали, что это Оля Бузова дверь сломала. Я не знаю, правда или нет», — сообщила Темникова. Далее артистка со смехом поведала, что после случившегося гримерку еще и освятили.