Обнаженные мужчины, которых писали женщины

Мужчина, написавший на холсте обнаженную женщину — вроде как норма и ничего удивительного. А вот ситуация, сложившаяся наоборот, все же немного нестандартна. В нашей фотогалерее мы собрали работы женщин, на которых они изображают нагих мужчин.

Стоит отметить, что таких работ все же не много. Не доверялись женщинам библейские и мифологические сюжеты, на которых чаще всего требовалось изображение обнаженного тела мужчины. В порядке исключения, для начала им доверялось изображение нагих мальчиков, позже — скульптуры, написанные на фоне портрета, например, или скульптуры самые настоящие — к ним относились лояльнее, нежели чем к живописи.

Основное количество картин с изображением нагих мужчин создано руками гомосексуалистов давних времен.