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Обнаженные мужчины, которых писали женщины
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Обнаженные мужчины, которых писали женщины 

Рамблер 5 часов назад
В нашей фотогалерее мы собрали работы женщин, на которых они изображают нагих мужчин.
1/7  Анжелика Кауфман. "Портрет фон Вриерса". 1785
Фото:
2/7  Анна Мария Эренстраль. "Портрет принца Ульрика". 1685
Фото:
3/7  Артемизия Джентилески. "Юдифь, обезглавливающая Олоферна". 1611-1612
Фото:
4/7  Камилла Клодель. "Вальс". 1885
Фото:
5/7  Анна Голубкина. "Сидящий мужчина", 1912
Фото:
6/7  Хелена Шерфбек. 1924–1925
Фото:
7/7  Тамара Лемпицки. "Обнаженный". 1923 - 1924
Фото:
Мужчина, написавший на холсте обнаженную женщину — вроде как норма и ничего удивительного. А вот ситуация, сложившаяся наоборот, все же немного нестандартна. В нашей фотогалерее мы собрали работы женщин, на которых они изображают нагих мужчин.
Стоит отметить, что таких работ все же не много. Не доверялись женщинам библейские и мифологические сюжеты, на которых чаще всего требовалось изображение обнаженного тела мужчины. В порядке исключения, для начала им доверялось изображение нагих мальчиков, позже — скульптуры, написанные на фоне портрета, например, или скульптуры самые настоящие — к ним относились лояльнее, нежели чем к живописи.
Основное количество картин с изображением нагих мужчин создано руками гомосексуалистов давних времен.
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