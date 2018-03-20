Молодые прихожане храма Священномученика Василия узнали о школах иконописи в Музее Русской Иконы

Активисты молодежной организации «Васильев свет», действующей при храме Священномученика Василия, протоиерея Московского в Конькове, посетили Музей Русской Иконы на Гончарной улице.

В музее демонстрируются уникальные коллекции икон и церковной утвари разных эпох. В нем представлена частная коллекция мецената Михаила Абрамова . Интерес гостей, помимо экспонатов, вызвала экспозиция комнаты иконописца, а также быт старообрядческой молельной комнаты. Экскурсоводу удалось заинтересовать всех. Ребята из уст экскурсовода Артема узнали о различных школах написания икон, о том, как менялись приоритеты в изображениях ликов Святых и ещё о многом другом не менее интересном.

В конце экскурсии гости поблагодарили рассказчика за возможность прикоснуться к духовному искусству. Напоследок они зашли в храм великомученика Никиты поклониться мощам преподобного Аристоклия.