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Молодые прихожане храма Священномученика Василия узнали о школах иконописи в Музее Русской Иконы
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Молодые прихожане храма Священномученика Василия узнали о школах иконописи в Музее Русской Иконы 

Коньково 7 часов назад
Фото: Коньково
Активисты молодежной организации «Васильев свет», действующей при храме Священномученика Василия, протоиерея Московского в Конькове, посетили Музей Русской Иконы на Гончарной улице.
В музее демонстрируются уникальные коллекции икон и церковной утвари разных эпох. В нем представлена частная коллекция мецената Михаила Абрамова. Интерес гостей, помимо экспонатов, вызвала экспозиция комнаты иконописца, а также быт старообрядческой молельной комнаты. Экскурсоводу удалось заинтересовать всех. Ребята из уст экскурсовода Артема узнали о различных школах написания икон, о том, как менялись приоритеты в изображениях ликов Святых и ещё о многом другом не менее интересном.
В конце экскурсии гости поблагодарили рассказчика за возможность прикоснуться к духовному искусству. Напоследок они зашли в храм великомученика Никиты поклониться мощам преподобного Аристоклия.
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