Современный Пикассо рисует беспощадные карикатуры на селебрити (фото)

Пользователь инстаграма tw1tterpicasso под псевдонимом Ballpoint Papi беспощадно стебется над знаменитостями, рисуя на них абстрактные карикатуры.

Под его руку попадают известные спортсмены, актеры, музыканты и даже простые люди. Но больше всего достается рэпперам и поп-исполнителям.

Все карикатуры нового Пикассо сделаны шариковой ручкой, в своем инстаграм-аккаунте он говорит, что рисует с рождения.

Сам автор свои картины называет фан-артом и произведением искусства.

Давайте посмотрим, как лихо ему удается подчеркнуть черты лиц звезд, и насколько сильны сходства с оригинальными фотографиями.

Kanye West

Wiz Khalifa

Asap Rocky

Fergie

Tyler the Creator

Lil Yachty

Kylie Jenner

Некоторые карикатуры художника сопровождаются забавными подписями, описывающими процесс его творчества.

Публикуя Кэйли Дженнер, блоггер рассказал, что ему понадобилось шесть лет, чтобы получить докторскую степень в области изобразительного искусства. «Эту работу я собираюсь завтра представить на выпускном экзамене. Пожалуйста, помолитесь за меня».

DJ Khaled

Amber Rose

Jaden Smith

У «Пикассо» также есть персональный сайт для заказа своей собственной карикатуры. Стоимость одного рисунка составляет 50 долларов.

Недавно мы писали о молодой блогерше, которая переодевает селебрити в огромную верхнюю одежду, высмеивая тренд оверсайзовых вещей.