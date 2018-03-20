Современный Пикассо рисует беспощадные карикатуры на селебрити (фото) 

Пользователь инстаграма tw1tterpicasso под псевдонимом Ballpoint Papi беспощадно стебется над знаменитостями, рисуя на них абстрактные карикатуры.
Под его руку попадают известные спортсмены, актеры, музыканты и даже простые люди. Но больше всего достается рэпперам и поп-исполнителям.
Все карикатуры нового Пикассо сделаны шариковой ручкой, в своем инстаграм-аккаунте он говорит, что рисует с рождения.
Сам автор свои картины называет фан-артом и произведением искусства.
Давайте посмотрим, как лихо ему удается подчеркнуть черты лиц звезд, и насколько сильны сходства с оригинальными фотографиями.
Kanye West
Wiz Khalifa
Asap Rocky
Fergie
Tyler the Creator
Lil Yachty
Kylie Jenner
Некоторые карикатуры художника сопровождаются забавными подписями, описывающими процесс его творчества.
Публикуя Кэйли Дженнер, блоггер рассказал, что ему понадобилось шесть лет, чтобы получить докторскую степень в области изобразительного искусства. «Эту работу я собираюсь завтра представить на выпускном экзамене. Пожалуйста, помолитесь за меня».
DJ Khaled
Amber Rose
Jaden Smith
У «Пикассо» также есть персональный сайт для заказа своей собственной карикатуры. Стоимость одного рисунка составляет 50 долларов.
Недавно мы писали о молодой блогерше, которая переодевает селебрити в огромную верхнюю одежду, высмеивая тренд оверсайзовых вещей.