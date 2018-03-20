21 марта состоится открытие очередной библиотеки в рамках проекта «Точки роста»

В тестовом режиме площадка работает с прошлого года. В рамках Центра проходят обучающие тренинги и мастер-классы, творческие мастерские, выставки молодых художниц и фотографов, концерты и спектакли. Миссия Центра — помогать женщинам в мегаполисе найти себя, получить навыки личностного и профессионального развития, научиться общению и адаптации в сложных жизненных ситуациях.

В библиотеке открыт светлый, уютный лектории и современный концертный зал. Проводятся культурные фестивали, марафоны, которые собирают до 300 гостей. Девушки приезжают из других районов столицы специально, чтобы поучаствовать в мероприятиях и активностях библиотеки.

И если раньше в библиотеку приходили не больше 700 человек в месяц, то сегодня эта цифра стремится уже к 3000 посетителей.

С 21 марта «Точка роста: Женский культурный центр» начнет свою работу в полноценном режиме. Откроет библиотеку по традиции руководитель Дирекции культурных центров Москвы Мария Рогачева

В рамках открытия состоится круглый стол «Женщина в культуре» — дискуссия о роли женщины в формировании культурных пространств. На мероприятии будет показано все многообразие сегментов культуры, где женщины смогли реализовать большие и значимые проекты, а также можно будет узнать о новых трендах сфере культуры.

Отдельный блок обсуждения посвятят будущему женщины в искусстве. Гости поговорят о том, какие направления будут наиболее актуальными, что будет инициировано в ближайшие годы. Круглый стол подразумевает активный диалог между участниками и гостями мероприятия.

Участницы дискуссии:

Ирина Тонева — певица, актриса, участница группы «Фабрика», основательница сольного вокального проекта «TONEVA» и со-организатор авторской школы танцев «Skiils»;

Мария Арбатова — писательница, драматург, переводчик и сценарист, радиоведущая, публицист. Член Союза писателей Москвы и Союза театральных деятелей России;

Катя Готье — руководитель киноклуба «Rendez-vous avek Paris» и директор лингвистического центра «Проланг»;

Арина Шарапова — телеведущая и журналист; основатель, президент и руководитель мастер-курсов «Школы искусств и медиатехнологий», заместитель председателя Общественной палаты города Москвы;

Мария Пак — преподаватель факультете живописи МГАХИ им. В. И. Сурикова, Член Московского Союза Художников, Союза Художников России, Творческого Союза Художников России, постоянный участник международных выставок, работы находятся в частных коллекциях России, США, Великобритании.

После Круглого стола все желающие могут принять участие в автограф-сессии. Начало круглого стола в 14:00 В программе встречи — открытие фотовыставки Сергея Салтыкова , одного из пионеров российского женского фотопортрета, руководителя «Фотостудии на Патриарших», «Образ женский».

Важным событием мероприятия станет открытие выставки Музея моды, и лекция об истории советской моды. Библиотеку имени Е. А. Фурцевой и Музей моды связывает долгая и крепкая дружба. Как Екатерина Фурцева любила моду, так и теперь библиотека ее имени старается быть приобщена к истории и современным тенденциям в моде.

«Точки роста» — новый проект Московской дирекции по развитию культурных центров. Всего в столице уже работают 8 таких библиотек, посвященных авиации, высоким технологиям, искусству комикса, графической истории и другому. До конца года планируется запустить еще 40 площадок. У каждой из них будет уникальный дизайн, название и определенный книжный фонд.

Место проведения: Библиотека № 4 им. Е. А. Фурцевой (Фрунзенская наб., 50) Контакты для аккредитации: pr@mos-razvitie.ru