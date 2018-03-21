Женский культурный центр стал точкой творческого роста

21 марта в библиотеке № 4 имени Екатерины Фурцевой состоялось открытие проекта «Женский культурный центр», реализованного в рамках программы по обновлению библиотек Москвы «Точки роста».

Инна Святенко. Центральное место в программе мероприятия занял круглый стол «Женщина в культуре». Для участия в дискуссии, посвященной роли представительниц «слабого» пола в формировании культурной повестки дня и управлении проектами в сфере культуры, пригласили известных писателей, преподавателей, культурологов и политиков. В обсуждении приняли участие руководитель московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева , певица и актриса Ирина Тонева , член Московского союза художников Мария Пак и депутат Московской городской думы

Одной из основных трудностей, возникающих на пути женщин-руководителей к успеху, участники круглого стола назвали проблему балансирования между работой и семьей.

— После того как женщина уходит в декретный отпуск, ей достаточно тяжело уже потом выйти обратно. К тому времени, когда ребенка уже можно оставить на родственников или сиделку, на место уже находят сотрудника на замену, к тому же заново войти в дела через такое большое время становится проблематично. Поэтому встает вопрос, занимаешься ли ты воспитанием или все-таки строишь карьеру, — отметила Мария Рогачева. — Стоит отметить, что в отличие от Европы у нас не развита культура посещения работы вместе с детьми. В России на таких мам смотрят в лучшем случае с удивлением. Однако должна отметить, что некоторые социологические исследования показывают, что у матерей, сделавших карьеру, дочери в более зрелом возрасте намного более успешны, чем у женщин-домохозяек.

Не менее важным фактором участники дискуссии посчитали и то, что сегодня зачастую женщину на работу берут не столько за навыки и умения, сколько просто за физические данные.

— Это несколько подмывает понятия о гендерном равенстве, которые декларируются сегодня, — подчеркнула Мария Пак, пояснив, что сталкивалась с этим лично.

Завершилось мероприятие презентацией выставки фотографа Сергея Салтыкова , посвященной женскому портрету.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марианна Левитова, генеральный директор централизованной библиотечной системы Центрального административного округа:

— Запуская проект «Женский культурный центр», мы в первую очередь отталкивались от названия библиотеки. Позднее, когда мы провели маркетинговые исследования, выяснили, что в районе живет много женщин, которые готовы активно делиться идеями и предлагать свою повестку дня для культурных мероприятий. Это и стало основой для нового направления «Точек роста».