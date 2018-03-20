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Adidas Originals открывают арт-пространство в Москве
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Adidas Originals открывают арт-пространство в Москве 

The Blueprint 7 часов назад
Фото: The Blueprint
В честь запуска новой модели кроссовок adidas Originals Deerupt 22 марта бренд открывает одноименное поп-ап арт-пространство в центре Москвы. В нем будет представлена выставка арт-объектов, посвященных главному элементу дизайна новой модели — сетке. Свои объекты — как материальные, так и цифровые — покажут художники Алексей Дубинский и Андрей Люблинский, граффитчик Алексей Kio, татуировщик Герман Девяшин, стрит-арт командаVitae Viazi, дизайнер Андрей Адно и другие. Куратором выставки станет графический дизайнер Артём Стефанов. Помимо выставки, в арт-пространстве будет представлена интерактивная 3D-площадка, а в течение его работы также будут проходить художественные мастер-классы, кинопоказы и лекции Пространство будет открыто до 8 апреля по по адресу Арбат, 24.
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