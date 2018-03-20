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Призером выставки-конкурса «Сталинградская битва» стала школьница из Богородского
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Призером выставки-конкурса «Сталинградская битва» стала школьница из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 7 часов назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Призы в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации получила ученица школы №1360.
В «Зале Победы» Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации» в начале марта состоялась церемония награждения и открытие выставки творческих работ «Сталинградская битва».
Одной из участниц этого мероприятия стала ученица школы №1360 София Тихомирова. Девушка, представившая на выставку творческую работу «Сталинградская битва» (номинация «Плакат военного времени»), стала призером конкурса.
Во время церемонии награждения Софию поддерживали и поздравляли ее одноклассники. После церемонии награждения школьники осмотрели всю экспозицию и познакомились с работами других конкурсантов.
Юные жители Богородского получили много приятных впечатлений и высоко оценили творчество всех конкурсантов.
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