Призером выставки-конкурса «Сталинградская битва» стала школьница из Богородского

Призы в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации получила ученица школы №1360.

В «Зале Победы» Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации» в начале марта состоялась церемония награждения и открытие выставки творческих работ «Сталинградская битва».

Одной из участниц этого мероприятия стала ученица школы №1360 София Тихомирова. Девушка, представившая на выставку творческую работу «Сталинградская битва» (номинация «Плакат военного времени»), стала призером конкурса.

Во время церемонии награждения Софию поддерживали и поздравляли ее одноклассники. После церемонии награждения школьники осмотрели всю экспозицию и познакомились с работами других конкурсантов.

Юные жители Богородского получили много приятных впечатлений и высоко оценили творчество всех конкурсантов.