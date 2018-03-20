Выставка «Сны об Армении»: почему на нее обязательно нужно попасть? 

Невозможно приехать в Армению и не влюбиться в нее с первых минут: солнце 300 дней в году, везде пахнет вкуснейшим шашлыком и хачапури, люди улыбчивые и приветливые, а архитектура — многовековая и впечатляющая. Все это и попытался передать в своих работах глянцевый фотограф Илья Вартанян.
Илья пять лет путешествовал по своей исторической родине и запечатлел одну из старейших цивилизаций мира, раскрыв ее в необычном свете. И целый месяц, с 25 марта по 25 апреля, ты сможешь любоваться его работами — в Мультимедиа Арт Музее пройдет выставка «Сны об Армении».
Илья Вартанян — один из самых известных фотографов Москвы. С 1994 года он стал автором всех без исключения авторитетных глянцевых изданий — Vogue, GQ, Tatler, Esquire, Elle, Harper’s Bazaar, InStyle и других.
Адрес: ул. Остоженка, 16.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vystavka-sny-ob-armenii-pochemu-na-nee-obyazatelno-nuzhno-popast/