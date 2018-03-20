В Совете Федерации открыли выставку Ларисы Радевич

Совете Федерации 20 марта торжественно открыли экспозицию художницы Ларисы Радевич.

«Совет Федерации всегда был палатой регионов, и мы очень рады, когда у нас выставляют работы авторов из разных частей страны. Мы ценим искусство и хотим пожелать Ларисе Радевич не останавливаться на достигнутом», — сказала член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Лебедева , открывая выставку.

Лариса Редивеч поблагодарила сенатора за возможность впервые выставить свои картины в стенах верхней палаты парламента.

«Большое спасибо за то, что меня пригласили в Совет Федерации. Я была рада поделиться своими работами и моей любовью к классическому стилю: пейзажам, натюрморту, портретам», — сказала она.

Лариса Радевич окончила Московский художественно-промышленный университет имени Строганова. Она начала принимать активное участие в выставках ещё в 1991 году, а в 2000 году стала членом Творческого союза художников России.

Её картины в разные периоды выставлялись в Москве, Рязани, Пуатье, Джакарте, Шательро. Произведения художницы хранятся в частных собраниях российских, немецких, американских и французских коллекционеров.