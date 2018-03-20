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Зачем в берлинском доме, подлежащем сносу, открыли выставку уличного искусства
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Зачем в берлинском доме, подлежащем сносу, открыли выставку уличного искусства 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
Шестьдесят местных и иностранных авторов представили свои художественные работы, граффити и инсталляции на выставке Wandelism в Берлине. Большая часть экспозиции посвящена уличному искусству. Многие из представленных в экспозиции арт-объектов продаются. В названии скрыта игра слов: это и «вандализм», и «стена» (die Wand), и «изменение» (der Wandel).
Старая автомобильная мастерская, в которой расположена выставка, будет снесена 25 марта, тогда же закончится и экспозиция. Общая площадь выставочного пространства — 2000 квадратных метров, она включает в себя 15 комнат, два зала и подвал. По причинам пожарной безопасности осматривать экспозицию могут одновременно не более 199 посетителей.
Всего над Wandelism поработали 60 художников. Проект существует на пожертвования и на деньги, которые организаторы зарабатывают, проводя экскурсии по выставочному пространству. В интервью авторы выставки рассказывают, что для них это место символизирует центр вдохновения, креативности и страсти, площадку для самовыражения свободных берлинцев.
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