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Фотовыставка «Ледяной поход»
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Фотовыставка «Ледяной поход» 

ИД «Собеседник» 6 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
В среду, 21 марта, в 19:00 в Галерее классической фотографии откроется выставка «Ледяной поход» из серии художественных проектов «Примирение».
Авторы проекта повторили исторический поход Добровольческой белой армии, пройдя по городам и сёлам Красноярского, Алтайского и Забайкальского края, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской области и республики Бурятия.
Наблюдая современный ландшафт, посещая небольшие краеведческие музеи, общаясь с жителями тех мест, проживая путь в прямом смысле этого слова, участники экспедиции столкнулись со своим личным отношением к тем трагическим, сложным и неоднозначным событиям, которые случились сто лет назад.
Экспозиция состоит из фотографий, текстов, видео и аудио.
Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1. С 21 марта по 13 мая; со среды по воскресенье с 12:00 до 21.00; понедельник и вторник — выходные дни.
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